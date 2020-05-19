Мхитарян: "Было бы приятно остаться в "Роме"
Полузащитник Генрих Мхитарян вновь подтвердил, что хочет остаться в "Роме", где он находится на правах аренды из "Арсенала".
Несмотря на проблемы со здоровьем по ходу этого сезона, Мхитарян смог проявить себя в "Роме". Генрих принял участие в 17 матчах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит под угрозу постоянный трансфер Мхитаряна, но 31-летний армянин все равно надеется задержаться в Италии.
"С первого дня, как я приехал сюда в Рим, я очень хорошо себя чувствую в клубе, городе, и, конечно, мне было бы приятно остаться здесь".
"Если сравнивать с Англией, Германией и Украиной, то здесь есть особенные вещи. Люди недооценивают Серию А, но я бы сказал, что здесь интереснее играть".
"Конечно, Серия А не такая, как 20 лет назад, но я вполне уверен, что лига становится лучше и лучше. Я более чем счастлив быть здесь и играть в Италии перед этими невероятными фанатами.... Я очень доволен, что играю за "Рому" и обладаю такими фанатами", — цитирует Мхитаряна Daily Mirror.
19.05.2020 12:00
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Украина тут, конечно, вне конкуренции, это ясно.
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