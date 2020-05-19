Мхитарян: "Было бы приятно остаться в "Роме"

Полузащитник Генрих Мхитарян вновь подтвердил, что хочет остаться в "Роме", где он находится на правах аренды из "Арсенала".

Несмотря на проблемы со здоровьем по ходу этого сезона, Мхитарян смог проявить себя в "Роме". Генрих принял участие в 17 матчах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.



Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит под угрозу постоянный трансфер Мхитаряна, но 31-летний армянин все равно надеется задержаться в Италии.



"С первого дня, как я приехал сюда в Рим, я очень хорошо себя чувствую в клубе, городе, и, конечно, мне было бы приятно остаться здесь".



"Если сравнивать с Англией, Германией и Украиной, то здесь есть особенные вещи. Люди недооценивают Серию А, но я бы сказал, что здесь интереснее играть".



"Конечно, Серия А не такая, как 20 лет назад, но я вполне уверен, что лига становится лучше и лучше. Я более чем счастлив быть здесь и играть в Италии перед этими невероятными фанатами.... Я очень доволен, что играю за "Рому" и обладаю такими фанатами", — цитирует Мхитаряна Daily Mirror.