Дини отказался тренироваться с "Уотфордом"
Капитан "Уотфорда" Трой Дини подтвердил, что он отказался от возвращения к тренировкам.
Накануне клубы Премьер-Лиги приняли ожидаемое решение приступить к тренировкам небольшими группами, начиная со вторника.
Однако Дини по-прежнему считает, что угроза подхватить коронавирус слишком высока, поэтому его ноги на базе "шершней" не будет.
"Нам надлежит вернуться на этой неделе. Я сказал, что не вернусь".
"Чтобы все заразились вирусом, достаточно кому-нибудь одному его подхватить. Я не хочу принести вирус домой — моему сыну пять месяцев, и у него есть проблемы с дыханием".
"Я не хочу подвергать его еще большей угрозе. Ведь по правилам ты должен возвращаться домой в грязной форме, в которой и приехал на тренировку. Это значит, что мне, вероятно, пришлось бы переодеваться дома, рядом с сыном и женой".
"Я и так потерял отца, бабушку, дедушку... Почти каждого, кто мне небезразличен. Это важнее для меня, чем несколько тысяч в кармане", — цитирует Дини Daily Mail.
19.05.2020 11:00
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Последние комментарии:
опять зеропуки погорели
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ну хоть один сказал-сделал, базара нет, остальные фуфломётчики попистели попистели и в кусты сразу!
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КОРОЛЬ!!!
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Ну кто бы что не говорил, он должен заботится о семье, так что он правильно поступил, но и получать зп он не должен, так что тут все просто
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