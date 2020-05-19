Дини отказался тренироваться с "Уотфордом"

Трой Дини Капитан "Уотфорда" Трой Дини подтвердил, что он отказался от возвращения к тренировкам.

Накануне клубы Премьер-Лиги приняли ожидаемое решение приступить к тренировкам небольшими группами, начиная со вторника.

Однако Дини по-прежнему считает, что угроза подхватить коронавирус слишком высока, поэтому его ноги на базе "шершней" не будет.

"Нам надлежит вернуться на этой неделе. Я сказал, что не вернусь".

"Чтобы все заразились вирусом, достаточно кому-нибудь одному его подхватить. Я не хочу принести вирус домой — моему сыну пять месяцев, и у него есть проблемы с дыханием".

"Я не хочу подвергать его еще большей угрозе. Ведь по правилам ты должен возвращаться домой в грязной форме, в которой и приехал на тренировку. Это значит, что мне, вероятно, пришлось бы переодеваться дома, рядом с сыном и женой".

"Я и так потерял отца, бабушку, дедушку... Почти каждого, кто мне небезразличен. Это важнее для меня, чем несколько тысяч в кармане", — цитирует Дини Daily Mail.


Метки Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 11:00

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  1. meshuggah 19.05.2020 11:17 # meshuggah
    опять зеропуки погорели

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  2. scauzer11 19.05.2020 11:12 # scauzer11
    ну хоть один сказал-сделал, базара нет, остальные фуфломётчики попистели попистели и в кусты сразу!

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  3. slash-lfc 19.05.2020 11:05 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. aliabiev 19.05.2020 11:05 # aliabiev
    Ну кто бы что не говорил, он должен заботится о семье, так что он правильно поступил, но и получать зп он не должен, так что тут все просто

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