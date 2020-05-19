Дини отказался тренироваться с "Уотфордом"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини подтвердил, что он отказался от возвращения к тренировкам.

Накануне клубы Премьер-Лиги приняли ожидаемое решение приступить к тренировкам небольшими группами, начиная со вторника.



Однако Дини по-прежнему считает, что угроза подхватить коронавирус слишком высока, поэтому его ноги на базе "шершней" не будет.



"Нам надлежит вернуться на этой неделе. Я сказал, что не вернусь".



"Чтобы все заразились вирусом, достаточно кому-нибудь одному его подхватить. Я не хочу принести вирус домой — моему сыну пять месяцев, и у него есть проблемы с дыханием".



"Я не хочу подвергать его еще большей угрозе. Ведь по правилам ты должен возвращаться домой в грязной форме, в которой и приехал на тренировку. Это значит, что мне, вероятно, пришлось бы переодеваться дома, рядом с сыном и женой".



"Я и так потерял отца, бабушку, дедушку... Почти каждого, кто мне небезразличен. Это важнее для меня, чем несколько тысяч в кармане", — цитирует Дини Daily Mail.