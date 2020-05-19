Рэднапп рассказал, что это он устроил Лэмпарда в "Дерби"

Харри Рэднапп рассказал, что свою первую тренерскую работу наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард получил благодаря ему.

Напомним, "Челси" пригласил Лэмпарда на тренерский мостик прошлым летом после того, как Фрэнк провел всего один сезон в "Дерби" из Чемпионшипа.



Лэмпард с лучшей стороны проявил себя на "Прайд Парк", поставив хороший футбол и смело доверяя молодежи. Как раз эту работу Фрэнк получил благодаря связям своего дяди Харри.



"Сперва я добыл для Фрэнка работу в "Ипсвиче", договорившись с Маркусом Эвансом. Я позвонил ему (владельцу клуба) и сказал: "Тебе нужен тренер? Фрэнк Лэмпард — твой человек". Он встретился с ним, Фрэнк понравился ему, он предложил ему работу".



"Фрэнк сказал: "Харри, у них нет бюджета,и это сложно. Я не смогу привести своих игроков". Я ответил, что это замечательный клуб, но если у тебя нет волшебной палочки, тебе нужна будет помощь".



"Внезапно стала доступной работа в "Дерби", и я позвонил Мелу Моррису — его дом дальше по улице относительно моего. Он признался, что собирается пригласить опытного тренера, но я сказал: "Ты продолжаешь назначать тренеров и избавляться от них, ты не очень-то хорошо выбираешь тренеров. Попробуй Фрэнка Лэмпарда".



"Он сказал, что у Фрэнка нет опыта, но я ответил: "Было много отличных тренеров без опыта — взгляни на Грэма Сунесса, Кенни Далглиша, Стивена Джеррарда... Он знает игру. Он отличный профессионал, он понимает футбол, он столь многое даст твоему клубу".



"Он подумал взять его ассистентом, но я сказал, что Фрэнк хочет быть главным тренером и попросил его встретиться с ним. На следующий день у них была встреча в Лондоне. Они встретились в семь часов, а полдевятого Фрэнк позвонил мне и сказал, что Моррис был потрясен. Я добыл ему работу. Вот и вся история".



"Я не сомневался, что он будет успешен. Он умный и смышленый парень, он невероятно трудолюбив, он воспитан футболом, и он будет удивителен", — цитирует Рэднаппа Sky Sports.