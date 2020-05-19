Почеттино стал свободен в выборе нового клуба

Тренер Маурисио Почеттино волен выбрать новый клуб, и тому не придется платить компенсацию "Тоттенхэму".

Напомним, "шпоры" уволили Почеттино в ноябре 2019 — спустя полгода после первого в истории лондонского клуба финала Лиги Чемпионов.



Контракт Маурисио был составлен таким образом, что, если бы аргентинец нашел новую работу до 18 мая, то его новому клубу пришлось бы выплатить "Тоттенхэму" 12.5 млн. фунтов в качестве компенсации.



Дата 18 мая была выбрана неслучайно — это следующий день после изначально запланированного завершения сезона Премьер-Лиги 2019/20.



Однако теперь 48-летний Почеттино свободен от каких-либо обязательств перед бывшим клубом и может отправиться, куда пожелает.



The Telegraph ожидает, что теперь свой интерес к Маурисио активизируют многие некоторые клубы, включая "Ньюкасл", "Милан" и "Реал". Последний обратится к аргентинцу, если Зинедин Зидан не сумеет выиграть Ла Лигу или Лигу Чемпионов.



А вот "Манчестер Юнайтед", несмотря на давний интерес к Почеттино, планирует и дальше доверять Оле Гуннару Сульшеру, который стабилизировал ситуацию и успокоил слухи насчет своего будущего незадолго до остановки сезона.