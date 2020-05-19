Клопп отреагировал на идею аннулировать сезон

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает об идее аннулировать этот сезон.

Когда пандемия коронавируса поставила футбол на паузу в марте, а в Голландии решили признать сезон Эредивизии 2019/20 недействительным, болельщики "Ливерпуля" схватились за сердце, опасаясь повторения этого сценария в Премьер-Лиге.



Сейчас эта угроза миновала — Премьер-Лига дала четко понять, что итоги сезона будут подведены тем или иным образом. По мнению Клоппа, аннулировать кампанию было бы просто несправедливо.



"Ходили разговоры, что люди хотят аннулировать этот сезон. И ты думаешь: "Хм. Мы сыграли 76 процентов матчей, и вы просто хотите все это стереть?"



"Если бы мы говорили, что ничего этого просто не было, то лично я воспринял бы это как несправедливость".



"Мы первые в таблице по домашним матчам, мы первые в таблице по выездным матчам. Это сезон, в котором мы должны стать чемпионами".



"Самое важное — как ты справляешься в кризисной ситуации. Однако это не значит, что какие-то вещи вообще не важны, если они менее важные".



"Думаю, в жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами. У многих людей вокруг нас возникли большие проблемы. Люди умирают, и хотя так было всегда, вирус застал нас врасплох, потому что никто не мог к нему подготовиться".



"Мы не можем быть готовыми ко всему, однако часто мы должны реагировать. Это важнейшая часть моей жизни — реагировать на вещи, которые я не ожидал", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.