Мертенс отверг интерес "Челси" и остается в "Наполи"
Нападающий Дрис Мертенс окончательно отверг интерес "Челси", согласовав новый трехлетний контракт с "Наполи".
По информации The Guardian, Мертенс был одной из приоритетных трансферных целей на лето для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, который является большим фанатом Дриса.
Лэмпард надеялся заполучить Мертенса свободным агентом и использовать громадный опыт 33-летнего бельгийца на благо своей молодой команды.
Также у Мертенса был вариант с "Интером", который предлагал ему зарплату в 170 тысяч фунтов в неделю, однако в конце концов Дрис предпочел остаться в "Неаполе", где он выступает с 2013 года.
Сообщается, что зарплата Мертенса по новому контракту составит меньше, чем предлагал "Интер", — только 140 тыс. фунтов в неделю, но при этом Дрис получит единоразовый бонус в размере 2.2 млн. фунтов.
19.05.2020 07:00
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Последние комментарии:
Было ожидаемо, для него большой риск переходить на новый уровень в таком возрасте. Новая страна, новая лига. Да и в Лондоне ему не предложили бы те же условия что и в Наполи. 3 года, недельный оклад в 155 тыс. евро. Место в основе.
Выбор был очевиден не в пользу Челси, ротация + контракт на меньший срок и вряд ли ему выделили бы такую зп.
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КОРОЛЬ!!!
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Как же бомбит у каждого хейтера только об 1 новости о великом Челси! Любо-дорого смотреть)
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Наполи>Челси
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Мертенес поссал на лондонский футбольный клуб "Щленще" и останется в "Наполи", не захотев быть гомосексуалистом в составе лондонского футбольного клуба "Щленще" и отсасывать большие и толстые члены, как это делают абсолютно все болельщики и игроки лондонского футбольного клуба "Щленще" и все, кто связан с лондонским футбольным клубом "Щленще".
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Наконец это сантабарбара закончился, я очень рад как фан челси с хэппи эндом.
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Ну это был бы краткосрочный трасфер как с другими возрастными игроками типо Это, Ба и т.д. так что ищем по моложе....
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Ну и слава Богу
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