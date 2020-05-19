Мертенс отверг интерес "Челси" и остается в "Наполи"

Дрис Мертенс Нападающий Дрис Мертенс окончательно отверг интерес "Челси", согласовав новый трехлетний контракт с "Наполи".

По информации The Guardian, Мертенс был одной из приоритетных трансферных целей на лето для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, который является большим фанатом Дриса.

Лэмпард надеялся заполучить Мертенса свободным агентом и использовать громадный опыт 33-летнего бельгийца на благо своей молодой команды.

Также у Мертенса был вариант с "Интером", который предлагал ему зарплату в 170 тысяч фунтов в неделю, однако в конце концов Дрис предпочел остаться в "Неаполе", где он выступает с 2013 года.

Сообщается, что зарплата Мертенса по новому контракту составит меньше, чем предлагал "Интер", — только 140 тыс. фунтов в неделю, но при этом Дрис получит единоразовый бонус в размере 2.2 млн. фунтов.


Метки Мертенс, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 07:00

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  1. blueswin 19.05.2020 08:06 # blueswin
    Было ожидаемо, для него большой риск переходить на новый уровень в таком возрасте. Новая страна, новая лига. Да и в Лондоне ему не предложили бы те же условия что и в Наполи. 3 года, недельный оклад в 155 тыс. евро. Место в основе.

    Выбор был очевиден не в пользу Челси, ротация + контракт на меньший срок и вряд ли ему выделили бы такую зп.

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  2. scholes22 19.05.2020 07:53 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  3. gucman 19.05.2020 07:43 # gucman
    Как же бомбит у каждого хейтера только об 1 новости о великом Челси! Любо-дорого смотреть)

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  4. beatles-red 19.05.2020 07:37 # beatles-red
    Наполи>Челси

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  5. stevens 19.05.2020 07:36 # stevens
    Мертенес поссал на лондонский футбольный клуб "Щленще" и останется в "Наполи", не захотев быть гомосексуалистом в составе лондонского футбольного клуба "Щленще" и отсасывать большие и толстые члены, как это делают абсолютно все болельщики и игроки лондонского футбольного клуба "Щленще" и все, кто связан с лондонским футбольным клубом "Щленще".

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  6. emirbukharskiy 19.05.2020 07:26 # emirbukharskiy
    Наконец это сантабарбара закончился, я очень рад как фан челси с хэппи эндом.

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  7. chelsiukpro 19.05.2020 07:24 # chelsiukpro
    Ну это был бы краткосрочный трасфер как с другими возрастными игроками типо Это, Ба и т.д. так что ищем по моложе....

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  8. chelsea88 19.05.2020 07:02 # chelsea88
    Ну и слава Богу

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