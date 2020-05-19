Мертенс отверг интерес "Челси" и остается в "Наполи"

Нападающий Дрис Мертенс окончательно отверг интерес "Челси", согласовав новый трехлетний контракт с "Наполи".

По информации The Guardian, Мертенс был одной из приоритетных трансферных целей на лето для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, который является большим фанатом Дриса.



Лэмпард надеялся заполучить Мертенса свободным агентом и использовать громадный опыт 33-летнего бельгийца на благо своей молодой команды.



Также у Мертенса был вариант с "Интером", который предлагал ему зарплату в 170 тысяч фунтов в неделю, однако в конце концов Дрис предпочел остаться в "Неаполе", где он выступает с 2013 года.



Сообщается, что зарплата Мертенса по новому контракту составит меньше, чем предлагал "Интер", — только 140 тыс. фунтов в неделю, но при этом Дрис получит единоразовый бонус в размере 2.2 млн. фунтов.