Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" готов возобновить интерес к Калиду Кулибали. "Челси" назначил цену за Жоржиньо. Эшли Янг отрастил волосы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" надеется купить нападающих Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Бреута Холанда из дортмундской "Боруссии" в 2021 году. (AS)



"Манчестер Юнайтед" готов возобновить интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали после того, как узнал, что перехватить сенегальца может "Ливерпуль". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" может купить левого защитника "Монако" Фоде Балло-Туре грядущим летом. (The Times)



Принадлежащий "Юнайтед" защитник Крис Смоллинг не останется в "Роме". (Daily Mail)



"Юнайтед" вернет голкипера Жоэла Перейру из аренды в "Хартсе" после того, как шотландский сезон был досрочно завершен. (Manchester Evening News)



В "Манчестер Сити" уверены, что полузащитник Давид Сильва продлит свой истекающий контракт до конца сезона. (ESPN)



"Сити" не планирует избавляться от защитника Кайла Уолкера, несмотря на деструктивное поведение того во время карантин. (Daily Star)



"Челси" потребует минимум 58 миллионов фунтов от "Ювентуса" за полузащитника Жоржиньо. (Tuttosport)



Лагерь нападающего ПСЖ Эдинсона Кавнани обсуждает возможный переход игрока в "Ньюкасл". (Daily Star)



"Арсенал" может предложить 22 млн. фунтов за нападающего "Брюгге" Эммануэля Денниса. (Daily Mail)



Другое



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола вылетел из Барселоны в Англию. (Daily Mail)



Боссы клубов Премьер-Лиги обсудят идею, чтобы изолировать игроков на 14 дней в отелях перед возобновлением матчей. (The Telegraph)



Также клубы обсудят идею о том, чтобы добавить искусственный шум во время матчей без зрителей. (The Telegraph)



Премьер-Лига планирует устраивать выездные проверки на тренировочные базы, дабы убедиться, что клубы соблюдают протоколы безопасности. (BBC)



Премьер-Лига опасается, что клубы, возможно, будут скрывать результаты тестов на коронавирус и выпускать инфицированных игроков на матчи из-за сложной турнирной ситуации. (talkSPORT)



Спортивный директор "Лилля" Луиш Кампуш, которого сватали в "Юнайтед" и "Тоттенхэм", попросил французский клуб отпустить его. (Sky Sports)



Потенциальные владельцы "Ньюкасла" хотят переманить главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. (Defensa Central)



Защитник Джорджо Кьеллини рассказал, что игроки "Ювентуса" вынуждены ходить в душ после посещения кабинета Маурицио Сарри — все их одежда пропахивает сигаретами во время разговора с тренером. (Daily Star)



Ла Лига планирует пускать не более 197 людей на стадион во время каждого матча. (The Sun)



Английский защитник "Интера" Эшли Янг отрастил волосы. (Daily Star)



Во время карантина нападающий Алексис Санчес завел двух щенков вдобавок к двум своим взрослым собакам. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд сделал татуировку на ноге с персональным брендом. (The Sun)



Южнокорейский клуб "Сеул" принес извинения за то, что заполнил трибуны своего пустого стадиона секс-куклами вместо реалистичных манекенов. (Evening Standard)