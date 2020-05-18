Стерлинг: "Игрокам потребуются недели тренировок"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг считает, что игроки Премьер-Лиги никак не успеют набрать форму к 12 июня.

Начиная со вторника, команды Премьер-Лиги смогут приступить к тренировкам на своих базах небольшими группами. При этом игрока будет запрещено касаться друг друга.



Полноценные же тренировки команды смогут возобновить не раньше следующей недели, что, как считает Стерлинг, не оставляет шансов начать сезон 12 июня.



"Ты не можешь вернуться в форму за полторы или две недели. Тебе потребуются четыре или пять недель полноценных тренировок, особенно когда ты возобновляешь соревнование, ради победы в котором тебе платят зарплату. Тебе нужно подготовиться. Ты не можешь просто взять и начать играть", — цитирует Стерлинга ESPN.



Также Рахим рассказал, чем занимался во время карантина, введенного в марте.



"Поначалу это было очень странно, затем я начал говорить себе, что не могу продолжать в том же духе, не могу просто сидеть в темной комнате и играть в Call of Duty по шесть или семь часов. Я просто составил своего рода расписание".



"Первые пару недель я ощущал себя себя потерянным, но затем подстроился. Мне не терпится приступить к тренировкам. Мы много занимаемся по Zoom, нам рассылают программы тренирировок, поэтому я старался изо всех сил следовать плану", — добавил Стерлинг.