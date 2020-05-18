Сонг ушел из "Арсенала", чтобы "стать миллионером"

Алекс Сонг Бывший полузащитник "Арсенала" Алекс Сонг признался, что в 2012 году ушел из лондонского клуба в "Барселону" ради денег.

Прибыв в "Арсенал" в 2005 году, Сонг вырос в большую звезду Премьер-Лиги. Алекс отлично справлялся с обязанностями опорного полузащитника, но также обладал великолепным пасом и всегда мог поддержать атаку — фанаты "канониров" до сих пор с ностальгией вспоминают о связке камерунца с Робином Ван Перси.

Однако в 2012 году "Арсенал" продал Сонга в "Барселону" за 15 миллионов фунтов. Благодаря этому переходу Алекс увеличил свою зарплату до 70 тыс. фунтов в неделю, и деньги были главной причиной, почему он оставил "канониров".

Правда, с тех пор карьера Сонга пошла по наклонной, а недавно швейцарский "Сьон" использовал пандемию коронавируса как предлог, чтобы избавиться от Алекса — так низко пал 32-летний полузащитник.

"Я встретился со спортивный директором "Барселоны", и он сказал мне, что я не буду много играть. Но мне было плевать. Я знал, что теперь стану миллионером. Когда "Барселона" предложила мне контракт, и я увидел сумму, которую заработаю, я без колебаний согласился".

"Я всегда говорю, что 20-летний молодой человек, который водит "Феррари", беден, потому что в 20 лет ты еще ничего не добился. Но 50-летний мужчина, который водит "Бентли", заслуживает уважения", — цитирует Сонга Daily Mail.


Метки Арсенал, Барселона, Сонг

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 816

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  1. artalehman 18.05.2020 22:50 # artalehman
    За его проход в матче с ДБ, за множоство голевых Перси и за голевую Анри в матче с Лидсом ему все можно простить.

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  2. slash-lfc 18.05.2020 22:19 # slash-lfc
    Топовый игрок. Жалко, что так дегроиднулся. Зато честный.

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  3. chelsea88 18.05.2020 22:06 # chelsea88
    Да аснл всегда трамплином был. Только заднеприводные коронониры неистово пытаются опровергать.

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