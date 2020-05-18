Сонг ушел из "Арсенала", чтобы "стать миллионером"

Бывший полузащитник "Арсенала" Алекс Сонг признался, что в 2012 году ушел из лондонского клуба в "Барселону" ради денег.

Прибыв в "Арсенал" в 2005 году, Сонг вырос в большую звезду Премьер-Лиги. Алекс отлично справлялся с обязанностями опорного полузащитника, но также обладал великолепным пасом и всегда мог поддержать атаку — фанаты "канониров" до сих пор с ностальгией вспоминают о связке камерунца с Робином Ван Перси.



Однако в 2012 году "Арсенал" продал Сонга в "Барселону" за 15 миллионов фунтов. Благодаря этому переходу Алекс увеличил свою зарплату до 70 тыс. фунтов в неделю, и деньги были главной причиной, почему он оставил "канониров".



Правда, с тех пор карьера Сонга пошла по наклонной, а недавно швейцарский "Сьон" использовал пандемию коронавируса как предлог, чтобы избавиться от Алекса — так низко пал 32-летний полузащитник.



"Я встретился со спортивный директором "Барселоны", и он сказал мне, что я не буду много играть. Но мне было плевать. Я знал, что теперь стану миллионером. Когда "Барселона" предложила мне контракт, и я увидел сумму, которую заработаю, я без колебаний согласился".



"Я всегда говорю, что 20-летний молодой человек, который водит "Феррари", беден, потому что в 20 лет ты еще ничего не добился. Но 50-летний мужчина, который водит "Бентли", заслуживает уважения", — цитирует Сонга Daily Mail.