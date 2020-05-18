Премьер-Лига не меняла предполагаемую дату возобновления сезона

Исполнительный директор Премьер-Лига Ричард Мастерс заявил, что клубы готовы быть гибкими, но по-прежнему нацелены на возобновление сезона 12 июня.

В преддверии очередной видеоконференции 20 клубов высшего английского дивизиона ходили слухи, что из-за опасений игроков и тренеров насчет безопасности дата возобновления сезона может быть отложена на 19 или даже 26 июня.



Пообщавшись с клубами, Мастерс рассказал, что пока никакой конкретики нет, однако Премьер-Лига настроена начать играть матчи как можно скорее.



"На этой промежуточной стадии мы сосредоточены на возобновлении сезона 12 июня, хотя эта дата не утверждена. Сегодня мы можем сказать, что делаем шаг вперед, приступив к тренировкам небольшими группами".



"На следующей неделе мы будем обсуждать протоколы для тренировок с полным контактом. Когда мы начнем контактные тренировки, у нас появится четкое представление насчет того, сколько времени требуется игрокам для возвращения в форму для проведения матчей, и тогда мы сможем утвердить дату возобновления сезона".



"Так что мы не меняли предполагаемую дату — мы должны быть гибкими насчет этого. Чего мы не хотим, так это постоянно отодвигать дату. Поэтому мы не меняли ее, мы должны быть гибкими и понимать, что это пошаговый процесс", — цитирует Мастерса Daily Mirror.