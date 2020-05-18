Даниэль Старридж собрался в МЛС

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж ведет переговоры о переезде в МЛС.

Остановка сезона из-за пандемии коронавируса нанесла огромный ущерб футболу, но в этой ситуации оказались и те, кто сумел извлечь выгоду, — например, травмированные игроки, которые благодаря паузе сократили количество пропускаемых матчей.



На руку пауза оказалась и Старриджу, от которого в начале марте отказался "Трабзонспор", поскольку Даниэль схлопотал четырехматчевую дисквалификацию за ставки.



Наказание Старриджа истекает 17 июня, и 30-летний англичанин, как утверждает Goal, уже вовсю ведет переговоры с "Ди Си Юнайтед" и "Интер Майами" из МЛС.



Старридж давно мечтает поиграть в Америке, изначально планируя туда уехать на поздней стадии своей карьеры. Теперь Даниэль решил, что это время настало.



Более того, Старридж уже пересек Атлантику и поддерживает форму в Соединенных Штатах, параллельно выбирая себе клуб.