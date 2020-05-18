Ван Галь: "Зийеш — особенный игрок"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь считает, что "Челси" приобрел "особенного игрока" в лице вингера "Аякса" Хакима Зийеша.
"Челси" согласовал трансфер Зийеша еще в феврале, но поскольку сезон Эредивизии не будет доигран, формально Хаким уже исполнил свои обязательства перед "Аяксом" и готов присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда.
По мнению Ван Галя, особенным Зийеша делает то, что 27-летний марокканец лишен эгоизма, что зачастую присуще атакующим игрока.
"Он потрясающим образом вырос в "Аякс". Не столько в плане креативности, сколько как командный игрок".
"Публика пришла к осознанию того, что он очень упорно работает для игрока созидательного плана. Много работая, он забивает голы и отдает результативные передачи".
"Именно это делает тебя особенным игроком", — сообщил Ван Галь NOS.
18.05.2020 19:00
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Последние комментарии:
Хуита это. Вот там статьей ниже реально особенный игрок.
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особенный игрок, из особенного чемпионата, из клуба, в котором сам ван гал 15 лет отмотал, ну канеш. не холландец разве что.
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