Ван Галь: "Зийеш — особенный игрок"

Хаким Зийеш Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь считает, что "Челси" приобрел "особенного игрока" в лице вингера "Аякса" Хакима Зийеша.

"Челси" согласовал трансфер Зийеша еще в феврале, но поскольку сезон Эредивизии не будет доигран, формально Хаким уже исполнил свои обязательства перед "Аяксом" и готов присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда.

По мнению Ван Галя, особенным Зийеша делает то, что 27-летний марокканец лишен эгоизма, что зачастую присуще атакующим игрока.

"Он потрясающим образом вырос в "Аякс". Не столько в плане креативности, сколько как командный игрок".

"Публика пришла к осознанию того, что он очень упорно работает для игрока созидательного плана. Много работая, он забивает голы и отдает результативные передачи".

"Именно это делает тебя особенным игроком", — сообщил Ван Галь NOS.


Метки Аякс, Ван Галь, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 19:00

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  1. flamic 18.05.2020 19:23 # flamic
    Хуита это. Вот там статьей ниже реально особенный игрок.

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  2. alexomck 18.05.2020 19:05 # alexomck
    особенный игрок, из особенного чемпионата, из клуба, в котором сам ван гал 15 лет отмотал, ну канеш. не холландец разве что.

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