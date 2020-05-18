Ван Галь: "Зийеш — особенный игрок"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь считает, что "Челси" приобрел "особенного игрока" в лице вингера "Аякса" Хакима Зийеша.

"Челси" согласовал трансфер Зийеша еще в феврале, но поскольку сезон Эредивизии не будет доигран, формально Хаким уже исполнил свои обязательства перед "Аяксом" и готов присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда.



По мнению Ван Галя, особенным Зийеша делает то, что 27-летний марокканец лишен эгоизма, что зачастую присуще атакующим игрока.



"Он потрясающим образом вырос в "Аякс". Не столько в плане креативности, сколько как командный игрок".



"Публика пришла к осознанию того, что он очень упорно работает для игрока созидательного плана. Много работая, он забивает голы и отдает результативные передачи".



"Именно это делает тебя особенным игроком", — сообщил Ван Галь NOS.