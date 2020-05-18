Хадсон-Одои подозревают в изнасиловании
Английской прессе, наконец, удалось выяснить, в чем полиция подозревает Каллума Хадсон-Одои, и это очень плохие новости для вингера "Челси".
Напомним, ночь с субботы на воскресенье Хадсон-Одои решил провести в компании фотомодели, с которой он познакомился онлайн. Каллум отправил за девушкой автомобиль и попросил нарядиться в соблазнительное нижнее белье.
Однако не все пошло по плану, и в четыре утра девушка, почувствовав себя плохо, была госпитализирована, а Хадсон-Одои подвергся аресту. Уже в воскресенье днем в апартаментах Каллума прошел обыск.
Как сообщает ESPN, теперь девушка обвиняет 19-летнего игрока сборной Англии в изнасиловании, а это означает, что Хадсон-Одои может оказаться в тюрьме, если будет установлено, что Каллум вступил в сексуальную связь, не получив на то разрешение партнера.
В данный момент зарабатывающий 180 тысяч фунтов в неделю Хадсон-Одои выпущен под залог и, как утверждает Daily Mail со ссылкой на друга Каллума, отрицает свою вину. Футболисту предписано вернуться в полицию в середине июня.
18.05.2020 18:00
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Последние комментарии:
Миха почему фотку бабы не прикрепил? Хоть посмотрели бы, слоила ли она того :)
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Пенсам добровольно бабы не дают даже за бабки.
Благо канониры это пережили и вовремя соскочили на парней.
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Типичная схема шкур, классика, сколько игроков на это попалось. Один даже всю карьеру просрал.
Неужели этим миллионерам не хватает ума взять себе содержанку либо пользоваться элитными проститутками?
Тупые футболлеры
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обои подставили.
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типичный игрок сами знаете какого клуба))
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