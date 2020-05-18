Хадсон-Одои подозревают в изнасиловании

Английской прессе, наконец, удалось выяснить, в чем полиция подозревает Каллума Хадсон-Одои, и это очень плохие новости для вингера "Челси".

Напомним, ночь с субботы на воскресенье Хадсон-Одои решил провести в компании фотомодели, с которой он познакомился онлайн. Каллум отправил за девушкой автомобиль и попросил нарядиться в соблазнительное нижнее белье.



Однако не все пошло по плану, и в четыре утра девушка, почувствовав себя плохо, была госпитализирована, а Хадсон-Одои подвергся аресту. Уже в воскресенье днем в апартаментах Каллума прошел обыск.



Как сообщает ESPN, теперь девушка обвиняет 19-летнего игрока сборной Англии в изнасиловании, а это означает, что Хадсон-Одои может оказаться в тюрьме, если будет установлено, что Каллум вступил в сексуальную связь, не получив на то разрешение партнера.



В данный момент зарабатывающий 180 тысяч фунтов в неделю Хадсон-Одои выпущен под залог и, как утверждает Daily Mail со ссылкой на друга Каллума, отрицает свою вину. Футболисту предписано вернуться в полицию в середине июня.