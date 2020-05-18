Команды Премьер-Лиги приступают к групповым тренировкам
Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за то, чтобы уже со вторника приступить к тренировкам небольшими группами.
До сих пор игроки Премьер-Лиги поддерживали форму либо в домашних условиях, либо с помощью индивидуальных тренировок на базах своих клубов.
Занятия небольшими группами по четыре-пять человек станут первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.
BBC подчеркивает, что на данной стадии игроки должны соблюдать правила социального дистанцирования. Также футболистам запрещено вступать в контакт друг с другом во время тренировок.
18.05.2020 17:00
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Норм фото, Премьер Лига это Манчестер Юнайтед прежде всего
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*Команды Премьер-Лиги приступают к групповым тренировкам, а болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще" приступают к групповым отсосам больших и толстых членов.
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