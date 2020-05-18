Команды Премьер-Лиги приступают к групповым тренировкам

Клубы Премьер-Лиги единодушно проголосовали за то, чтобы уже со вторника приступить к тренировкам небольшими группами.

До сих пор игроки Премьер-Лиги поддерживали форму либо в домашних условиях, либо с помощью индивидуальных тренировок на базах своих клубов.



Занятия небольшими группами по четыре-пять человек станут первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



BBC подчеркивает, что на данной стадии игроки должны соблюдать правила социального дистанцирования. Также футболистам запрещено вступать в контакт друг с другом во время тренировок.