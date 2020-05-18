Агент: "В Премьер-Лиге только "Ливерпуль" может купить Сеюнджю"

Агент защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю заявил, что из числа клубов Премьер-Лиги только "Ливерпуль" может позволить себе его клиента.

Сеюнджю прибыл на "Кинг Пауэр" еще в 2018 году из "Фрайбурга" за 19 миллионов фунтов, но по-настоящему раскрылся только в этом сезоне, блестяще заменив в стартовом составе "лис" проданного в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.



Надеждая игра Чаглара в связке с Джонни Эвансом позволяет "Лестеру" идти на третьем месте в Премьер-Лиге и претендовать на попадание в Лигу Чемпионов.



Сенюджю уже несколько месяцев сватают в топ-клубы, и агент Мустафа Догру может представить уход 23-летнего турка из "Лестера".



"Есть вероятность, что Чаглар отправится играть за "Барселону" этим летом. "Барса" хотела его купить, еще когда он выступал за "Алтынорду". Мы вели переговоры с ними, и они представили нам проект, но мы подумали, что ради своего развития он должен отправиться в клуб, где будет регулярно выходить в стартовом составе. Поэтому мы приняли предложение "Фрайбурга".



"Думаю, в Премьер-Лиге, учитывая экономическую ситуацию, только "Ливерпуль" обладает мощью, чтобы приобрести Чаглара, но также нельзя исключать вариант с ПСЖ", — сообщил Догру AS.