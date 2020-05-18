Пирс Морган: "Дисквалифицируйте этого идиота"

Пирс Морган Телеведущий Пирс Морган призвал дисквалифицировать вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои за нарушение карантина.

Сегодня утром выяснилось, что Хадсон-Одои очень бурно провел уикенд. Свидание на дому обернулось арестом для Каллума и госпитализацией для его любовницы.

Несмотря на то, что Каллум еще в марте переболел коронавирусом, Морган призывает Премьер-Лигу принять меры в отношении 19-летнего игрока сборной Англии.

"Такие идиоты несправедливо портят репутацию всех футболистов, а их поступки становятся насмешкой над планом Премьер-Лиги по созданию максимально безопасных условий для игры в футбол".

"Таким игрокам нужно сказать, что они будут дисквалифицированы при возобновлении сезона, если продолжат нарушать карантин", — написал Морган в твиттере.


Метки Морган, происшествия, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 15:00

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  1. scholes18 18.05.2020 15:31 # scholes18
    оскорбления афроамериканца - расстрелять.

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  2. martingor 18.05.2020 15:21 # martingor
    пусть писдует в Африку бананы собирать

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  3. chr1s8rown 18.05.2020 15:12 # chr1s8rown
    Просто истинный пенс

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