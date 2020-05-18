Пирс Морган: "Дисквалифицируйте этого идиота"

Телеведущий Пирс Морган призвал дисквалифицировать вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои за нарушение карантина.

Сегодня утром выяснилось, что Хадсон-Одои очень бурно провел уикенд. Свидание на дому обернулось арестом для Каллума и госпитализацией для его любовницы.



Несмотря на то, что Каллум еще в марте переболел коронавирусом, Морган призывает Премьер-Лигу принять меры в отношении 19-летнего игрока сборной Англии.



"Такие идиоты несправедливо портят репутацию всех футболистов, а их поступки становятся насмешкой над планом Премьер-Лиги по созданию максимально безопасных условий для игры в футбол".



"Таким игрокам нужно сказать, что они будут дисквалифицированы при возобновлении сезона, если продолжат нарушать карантин", — написал Морган в твиттере.