Пирс Морган: "Дисквалифицируйте этого идиота"
Телеведущий Пирс Морган призвал дисквалифицировать вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои за нарушение карантина.
Сегодня утром выяснилось, что Хадсон-Одои очень бурно провел уикенд. Свидание на дому обернулось арестом для Каллума и госпитализацией для его любовницы.
Несмотря на то, что Каллум еще в марте переболел коронавирусом, Морган призывает Премьер-Лигу принять меры в отношении 19-летнего игрока сборной Англии.
"Такие идиоты несправедливо портят репутацию всех футболистов, а их поступки становятся насмешкой над планом Премьер-Лиги по созданию максимально безопасных условий для игры в футбол".
"Таким игрокам нужно сказать, что они будут дисквалифицированы при возобновлении сезона, если продолжат нарушать карантин", — написал Морган в твиттере.
18.05.2020 15:00
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