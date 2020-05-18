Агент Салаха опроверг слухи насчет "Реала"

Мохамед Салах Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в "Реал" в 2018 году.

На днях Хани Рамзи, бывший ассистент главного тренера сборной Египта, рассказал, что в марте 2018 — незадолго до памятного финала Лиги Чемпионов — Салах получил предложение от "Реала".

По словам Рамзи, Мохамед обсудил этот вариант с ним и с Эктором Купером, возглавлявшим тогда египтян, но решил остаться в зоне комфорта.

Однако агент Рами Аббас заверил, что такого просто не могло быть.

"Мохамед никогда не обсуждал никакие карьерные планы с кем-либо из бывших тренеров", — сообщил Аббас в твиттере.


Метки Ливерпуль, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 295

Поиск: