Сезон Премьер-Лиги 2019/20 может завершиться в конце августа
Премьер-Лига готова продлить сроки окончания сезона до конца августа.
Изначально боссы клубов Премьер-Лиги надеялись сыграть оставшиеся 92 матча сезона 2019/20 в срок до 31 июля, как это рекомендует УЕФА.
Однако из-за возникших сомнений игроков и тренеров насчет протоколов безопасности дата возобновления сезона может быть отложена с 12 июня на 19 июня или даже 26 июня.
В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, финиш сезона, вероятно, придется сдвинуть на 22 августа. Клубы уже обсуждают эту дату как самую крайнюю.
Добавим, что спустя всего неделю — 29 августа — УЕФА надеется провести финал Лиги Чемпионов.
УЕФА, Премьер-Лиге и другим европейским лигам очень важно завершить клубный сезон летом, дабы минимизировать влияние на следующую кампанию.
18.05.2020 12:00
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Долбойобы. Ахахаааа
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