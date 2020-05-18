Сезон Премьер-Лиги 2019/20 может завершиться в конце августа

Премьер-Лига готова продлить сроки окончания сезона до конца августа.

Изначально боссы клубов Премьер-Лиги надеялись сыграть оставшиеся 92 матча сезона 2019/20 в срок до 31 июля, как это рекомендует УЕФА.



Однако из-за возникших сомнений игроков и тренеров насчет протоколов безопасности дата возобновления сезона может быть отложена с 12 июня на 19 июня или даже 26 июня.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, финиш сезона, вероятно, придется сдвинуть на 22 августа. Клубы уже обсуждают эту дату как самую крайнюю.



Добавим, что спустя всего неделю — 29 августа — УЕФА надеется провести финал Лиги Чемпионов.



УЕФА, Премьер-Лиге и другим европейским лигам очень важно завершить клубный сезон летом, дабы минимизировать влияние на следующую кампанию.