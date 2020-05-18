Миньоле рассказал "Ливерпулю", каково это быть чемпионом

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле рассказал своим бывшим партнерам по "Ливерпулю", каково это быть чемпионом.

Отказавшись сидеть на скамейке "красных" и страховать Алиссона, прошлым летом Миньоле ушел в "Брюгге", который на днях был признан чемпионом Бельгии.



Так вышло из-за того, что на родине Симона было принято решение не доигрывать сезон 2019/20, и лидировавший на момент остановки кампании "Брюгге" был наречен чемпионом.



Таким образом, Миньоле раньше "Ливерпуля" оформил титул, однако Симон не может себе представить, что команду Юргена Клоппа оставят без медалей.



"Нам сообщили о чемпионстве через текстовое сообщение. Тут особо не отпразднуешь — я выпил бокал шампанского с семьей, да и только".



"Да, мы ощущаем себя чемпионами. Разница лишь в том, что ты хочешь отпраздновать это на поле, вместе со своими партнерами по команде, фанатами, тренерским штабом, клубом. Однако мы должны понимать, что в данное время это невозможно. Это, конечно, неприятный момент".



"Это полностью заслуженное чемпионство, потому что мы были на голову сильнее остальных. Мы сыграли дважды против каждой команды, кроме одной, и у нас было так много очков отрыва, что мы в любом случае стали бы чемпионами".



"Ливерпуль" заслуживает титул. Премьер-Лига может быть непредсказуема в концовке сезона, однако с их преимуществом я не представляю себе иного исхода, кроме как чемпионства своих бывших партнеров по команде".



"Я не удивлен тем, как хорошо они выступают. У них был заложен фундамент, сформирован состав и была поставлена игра еще до моего ухода. Думаю, каждый ожидал, что они будут сражаться за первое место, и они просто затмили другие команды. Это делает их заслуженными чемпионами", — сообщил Миньоле The Times.