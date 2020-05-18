Клубы Премьер-Лиги получат 1,000 тестов на коронавирус, что станет первым шагом по возобновлению сезона.

Клубы Премьер-Лиги собираются брать анализы у своих игроков на COVID-19 минимум дважды в неделю, получая результаты в течение 48 часов.



Столь строгий режим будет действовать в первую фазу "Проекта Перезапуск", пока игроки будут тренироваться на базах небольшими группами по четыре-пять человек. Формальное разрешение на это будет дано в понедельник, когда клубы проведут очередную видеоконференцию.



Суммарные затраты клубов Премьер-Лиги на тесты на коронавирус оцениваются в 4 миллиона фунтов, и первая партия из Гонконга от компании Prenetics уже прибыла в Британию, сообщает Daily Mirror.



Ожидается, что первая фаза продлится две недели, после чего команды приступят к полноценным тренировкам. А вот дата возобновления сезона, вероятно, будет перенесена с 12 на 19 июня.