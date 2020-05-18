Нани: "Очень боялся Фергюсона"
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани признался, что поначалу сэра Алекс Фергюсон внушал ему страх.
В 2007 году сэр Алекс привел Нани из "Спортинга" по сделке стоимостью 23 миллиона фунтов. Португалец отыграл восемь лет на "Олд Траффорд", забив 40 голов и отдав 73 результативные передачи в 230 матчах.
По словам Нани, который ныне выступает за "Орландо Сити" из Соединенных Штатов, он далеко не сразу смог узнать Фергюсона, и в первую очередь это было связано с языковым барьером.
"Поначалу я очень боялся его. Как отца, понимаете? Боялся совершить ошибку или сделать что-нибудь неправильно. Я боялся до тех пор, пока не научился понимать его и смог изъясняться".
"Мой английский никогда не был и не будет идеальным, но в то время он был хуже, чем сейчас, и когда я обнаружил, что могу больше разговаривать с ним, он стал чаще подходить ко мне и уделять больше внимания".
"Тогда я смог лучше узнать сэра Алекса Фергюсона. Я понял, чего он хочет, кто он такой, и наши отношения стали улучшаться", — сообщил Нани в подкасте UTD.
18.05.2020 08:00
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Последние комментарии:
Цыганка сэра)мижухло,ты опять бухущий?
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Нани:
Прощай, Алекс сэра, Были твои губы сладкими, как вино. Сэра, знаю, что не будет В сердце любви иной. Сэра, что же так жестоко Нас развела судьба. Сэра, ах, как одиноко Стало мне без тебя.
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нани >азара ,чмоне и сосалаха
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Легенда, второй, после Бебе
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