Нани: "Очень боялся Фергюсона"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани признался, что поначалу сэра Алекс Фергюсон внушал ему страх.

В 2007 году сэр Алекс привел Нани из "Спортинга" по сделке стоимостью 23 миллиона фунтов. Португалец отыграл восемь лет на "Олд Траффорд", забив 40 голов и отдав 73 результативные передачи в 230 матчах.



По словам Нани, который ныне выступает за "Орландо Сити" из Соединенных Штатов, он далеко не сразу смог узнать Фергюсона, и в первую очередь это было связано с языковым барьером.



"Поначалу я очень боялся его. Как отца, понимаете? Боялся совершить ошибку или сделать что-нибудь неправильно. Я боялся до тех пор, пока не научился понимать его и смог изъясняться".



"Мой английский никогда не был и не будет идеальным, но в то время он был хуже, чем сейчас, и когда я обнаружил, что могу больше разговаривать с ним, он стал чаще подходить ко мне и уделять больше внимания".



"Тогда я смог лучше узнать сэра Алекса Фергюсона. Я понял, чего он хочет, кто он такой, и наши отношения стали улучшаться", — сообщил Нани в подкасте UTD.