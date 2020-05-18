Нани: "Очень боялся Фергюсона"

Нани и сэр Алекс Фергюсон Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани признался, что поначалу сэра Алекс Фергюсон внушал ему страх.

В 2007 году сэр Алекс привел Нани из "Спортинга" по сделке стоимостью 23 миллиона фунтов. Португалец отыграл восемь лет на "Олд Траффорд", забив 40 голов и отдав 73 результативные передачи в 230 матчах.

По словам Нани, который ныне выступает за "Орландо Сити" из Соединенных Штатов, он далеко не сразу смог узнать Фергюсона, и в первую очередь это было связано с языковым барьером.

"Поначалу я очень боялся его. Как отца, понимаете? Боялся совершить ошибку или сделать что-нибудь неправильно. Я боялся до тех пор, пока не научился понимать его и смог изъясняться".

"Мой английский никогда не был и не будет идеальным, но в то время он был хуже, чем сейчас, и когда я обнаружил, что могу больше разговаривать с ним, он стал чаще подходить ко мне и уделять больше внимания".

"Тогда я смог лучше узнать сэра Алекса Фергюсона. Я понял, чего он хочет, кто он такой, и наши отношения стали улучшаться", — сообщил Нани в подкасте UTD.


Метки Манчестер Юнайтед, Нани, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 773

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  1. liverbro 18.05.2020 09:19 # liverbro
    Цыганка сэра)мижухло,ты опять бухущий?

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  2. scouser2005 18.05.2020 08:49 # scouser2005
    Нани:
    Прощай, Алекс сэра, Были твои губы сладкими, как вино. Сэра, знаю, что не будет В сердце любви иной. Сэра, что же так жестоко Нас развела судьба. Сэра, ах, как одиноко Стало мне без тебя.

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  3. quavo 18.05.2020 08:36 # quavo
    нани >азара ,чмоне и сосалаха

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  4. bushido 18.05.2020 08:01 # bushido
    Легенда, второй, после Бебе

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