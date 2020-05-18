Хадсон-Одои арестован полицией после неудачного свидания
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован полицией глубокой ночью после неудачного свидания.
Как сообщает The Sun, 19-летний игрок сборной Англии познакомился с некой девушкой в социальных сетях, после чего пригласил ее в свой пентхаус на западе Лондона.
Хадсон-Одои даже отправил за девушкой, которая работает фотомоделью, автомобиль и попросил нарядиться в соблазнительное нижнее белье.
Девушка прибыла в гости к Каллуму около восьми вечера субботы, однако позже почувствовала себя плохо, и в четыре часа утра в жилище футболиста нагрянули офицеры полиции вместе со скорой помощью.
В результате девушка отправилась в госпиталь, а Хадсон-Одои — в полицейский участок. Уже в воскресенье днем в апартаментах Каллума был произведен обыск.
Добавим, что в марте Хадсон-Одои стал первым футболистом Премьер-Лиги, у которого был подтвержден коронавирус. По собственному признанию Каллума, он легко перенес болезнь и вернулся в норму за считанные дни.
18.05.2020 07:00
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