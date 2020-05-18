Хадсон-Одои арестован полицией после неудачного свидания

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован полицией глубокой ночью после неудачного свидания.

Как сообщает The Sun, 19-летний игрок сборной Англии познакомился с некой девушкой в социальных сетях, после чего пригласил ее в свой пентхаус на западе Лондона.



Хадсон-Одои даже отправил за девушкой, которая работает фотомоделью, автомобиль и попросил нарядиться в соблазнительное нижнее белье.



Девушка прибыла в гости к Каллуму около восьми вечера субботы, однако позже почувствовала себя плохо, и в четыре часа утра в жилище футболиста нагрянули офицеры полиции вместе со скорой помощью.



В результате девушка отправилась в госпиталь, а Хадсон-Одои — в полицейский участок. Уже в воскресенье днем в апартаментах Каллума был произведен обыск.



Добавим, что в марте Хадсон-Одои стал первым футболистом Премьер-Лиги, у которого был подтвержден коронавирус. По собственному признанию Каллума, он легко перенес болезнь и вернулся в норму за считанные дни.