Компани: "Юнайтед" упустил титул в 2012 году"

Экс-капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что "Манчестер Юнайтед" сам виноват в упущенном титуле в 2012 году.

В 2012 году огромные инвестиции шейха Мансура, наконец, дали свой первый большой плод — "горожане" впервые в своей истории выиграли Премьер-Лигу.



"Сити" оформил чемпионство в компенсированное время заключительного матча сезона, когда Серхио Агуэро забил тот знаменитый гол против КПР, однако Компани придерживается мнения, что "Юнайтед" обладал более классной командой и может винить только себя в упущенном титуле.



"И хотя в итоге мы стали лучшей командой того сезона, мы не были таковой в процессе. В реальности "Юнайтед" своего рода упустил титул".



"Потому что мы не были стабильны. Мы были просто великолепны моментами, а моментами по ходу сезона мы терпели необъяснимые поражения и попадали в необъяснимые ситуации".



"То не был спокойный сезон. Если подумать о Фергюсоне, Рио Фердинанде в обороне, Видиче, Эвра... То была великолепная команда. И все же эти парни упустили титул".



"Мы сотворили нечто удивительное. Мы были способны выиграть восемь, девять, десять матчей подряд. Что-нибудь случалось — драка на тренировке или вроде того, — и затем мы выигрывали 10 матчей подряд".



"В то время мы слегка походили на старомодный "Сити", однако мы умели набрать хороший ход, и в конце концов это оказалось важнее всего", — сообщил Компани BBC.