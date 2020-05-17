Венгер: "Футбол пострадает, если весь следующий сезон пройдет без зрителей"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что длительное отсутствие зрителей на трибунах нанесет ущерб футболу.

В следующем месяце Премьер-Лига надеется последовать примеру Бундеслиги и тоже возобновить свой сезон, но если это и случится, то совершенно точно без зрителей.



Венгер соглашается, что пустые стадионы — неизбежная мера, чтобы доиграть сезон. Но если зрители останутся без возможности ходить на футбол многие месяцы, игра перестанет быть прежней.



"Нанесет ли ущерб футболу длительное отсутствие зрителей на трибунах? Убежден, именно так и будет".



"Пустые трибуны могут быть краткосрочным решением, но никак не долгосрочным — невозможно представить, что весь следующий сезон пройдет без зрителей. Однако в данный момент это все равно лучший способ доиграть сезон".



"Учитывая медицинский аспект, мы не можем так сильно рисковать. Мы должны заботиться о безопасности. Никто не думает, что к середине июля мы будем в абсолютной безопасности", — сообщил Венгер beIN Sports.