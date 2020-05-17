"Эвертон" возместит фанатам остаточную стоимость сезонных абонементов

"Эвертон" стал очередным клубом Премьер-Лиги, возместившим своим фанатам остаточную стоимостью сезонных абонементов на кампанию 2019/20.

Свое решение мерсисайдский клуб объясняет "увеличившимися ожиданиями того, что сезон 2019/20 возобновится без зрителей на трибунах — если возобновится вообще.



Фанаты могут получить частичный возврат как в денежном эквиваленте, так и в виде скидки на продление абонементов на следующий сезон. Еще один вариант — направить возврат за оставшиеся домашние матчи в благотворительную организацию Everton in the Community.



Добавим, что ранее аналогичные шаги предприняли "Манчестер Сити", "Брайтон" и "Норвич".