"Эвертон" возместит фанатам остаточную стоимость сезонных абонементов
"Эвертон" стал очередным клубом Премьер-Лиги, возместившим своим фанатам остаточную стоимостью сезонных абонементов на кампанию 2019/20.
Свое решение мерсисайдский клуб объясняет "увеличившимися ожиданиями того, что сезон 2019/20 возобновится без зрителей на трибунах — если возобновится вообще.
Фанаты могут получить частичный возврат как в денежном эквиваленте, так и в виде скидки на продление абонементов на следующий сезон. Еще один вариант — направить возврат за оставшиеся домашние матчи в благотворительную организацию Everton in the Community.
Добавим, что ранее аналогичные шаги предприняли "Манчестер Сити", "Брайтон" и "Норвич".
17.05.2020 22:00
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