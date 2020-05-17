Руни: "Парк был почти так же важен для МЮ, как и Роналду"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, заявил, что вингер Чжи Сун Парк был почти так же важен для "красных дьяволов", как и Криштиану Роналду.

Парк и Роналду вместе отыграли четыре сезона за "Юнайтед", завоевав за это время три титула Премьер-Лиги подряд, а также Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



Именно благодаря своей игре за "дьяволов" Роналду обрел статус суперзвезды. А вот футбол Парка не нашел такого же признания, считает Руни.



"Это безумие, но если вы назовете 12-летним имя Криштиану Роналду, они немедленно скажут: "Да, он был великолепным игроком для "Манчестер Юнайтед". А если вы назовете имя Чжи Сун Парка, они, возможно, даже не будут знать, кто это такой".



"В то же время все мы, кто поиграл вместе с Парком, знаем, что он был почти так же важен для нашего успеха. Это благодаря тому, что Парк давал коллективу. Именно такие командные игроки, а не звезды, важнее всего в спорте".



"Ты понимаешь важность команды, когда понимаешь, что требуется для достижения побед. Трофеи обеспечивает не только командная игра, но и настрой команды".



"Играть на команду — значит следовать инструкциям тренера. Один игрок, которому не хватает дисциплины, может испортить весь план на игру", — сообщил Руни The Times.