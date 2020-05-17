Флетчер понимает футболистов, которые не хотят играть во время пандемии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Даррен Флетчер заявил, что тоже сомневался бы насчет возвращения к тренировкам и матчам, если бы играл до сих пор.

В 2011 году Флетчеру был поставлен диагноз язвенный коллит. Даррену потребовался особый уход, включая диету и тренировочный режим, чтобы он мог вернуться на футбольное поле.



Флетчер считает, что его проблемы со здоровьем делают его особенно уязвимым к коронавирусу, и поэтому Даррен поддерживает сомневающихся игроков.



"Учитывая мою болезнь, я бы бы одним из игроков, которые находятся в зоне риска. Я был бы очень обеспокоен насчет этого, но в то же время я люблю играть".



"Это очень тревожно. Мы пока и близко не победили пандемию. Футболисты не только переживают насчет себя, своих жизней и своих дальнейших карьер, но они также опасаются принести вирус в свою семью".



"Спорт важен для каждого, и все мы скучаем по нему, но на кону человеческие жизни, и поэтому нам нужны гарантии — кто может гарантировать, что игроки будут в безопасности? Я не думаю, что это хоть кому-нибудь под силу", — сообщил Флетчер BBC.