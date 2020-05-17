Райан Фрэйзер собрался в "Тоттенхэм"

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер планирует перейти свободным агентом в "Тоттенхэм" грядущим летом.

30 июня у Фрэйзера истекает контракт с "вишенками", и текущая экономическая ситуация делает Райана одной из самых лакомых целей на трансферном рынке.



Однако Daily Mirror утверждает, что 26-летний шотландец, которого в прошлом связывали с переходом в "Арсенал" и "Ливерпуль", уже определился со своими предпочтениями.



Фрэйзер хочет уйти на повышение и надеется, что его новый клуб будет сражаться за попадание в Лигу Чемпионов. В этом отношении "шпоры" идеально устраивают Райана, отдавшего 14 результативных передач за "Борнмут" в прошлом сезоне.



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не получит хоть сколько-нибудь серьезной суммы на летние трансферы, поэтому возможность бесплатно подписать Фрэйзера должна показаться ему привлекательной.