"Арсенал" грозит Лакасетту серьезными последствиями
"Арсенал" подтвердил, что нападающего Александра Лакасетта ждут серьезные последствия после истории с употреблением "веселящего газа".
Сегодня утром издание Daily Star в эксклюзивном материале рассказало, что Лакасетт, заскучав в самоизоляции, снова балуется воздушными шарикам с оксидом азота, хотя 18 месяцев назад уже был предупрежден клубом.
Реакция "Арсенала" на поступок Александра не заставила себя ждать. 28-летнему французу грозит крупный штраф и строгий выговор.
"Мы относимся к этому серьезно. Это вопрос частного характера, и мы разберемся с ним внутри клуба", — гласит заявление "канониров".
Добавим, этот инцидент может только приблизить Лакасетта к уходу из "Арсенала". Переговоры сторон о новом контракте давно находятся в тупике, а действующее соглашение Лакасетта, которого связывают с отъездом в "Атлетико", истекает через два года.
17.05.2020 18:00
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Никогда я не понимал этот веселящий газ.
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Ой блеать, напугали заднеприводного гейгуннера голой жопой. Всем известно что коронониры те еще мазохисты, поэтому неудивилюсь если он ещё не раз повторит это. Ну или свалит куда-нибудь, что для гейклуба смерти подобно.
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