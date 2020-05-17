"Арсенал" грозит Лакасетту серьезными последствиями

"Арсенал" подтвердил, что нападающего Александра Лакасетта ждут серьезные последствия после истории с употреблением "веселящего газа".

Сегодня утром издание Daily Star в эксклюзивном материале рассказало, что Лакасетт, заскучав в самоизоляции, снова балуется воздушными шарикам с оксидом азота, хотя 18 месяцев назад уже был предупрежден клубом.



Реакция "Арсенала" на поступок Александра не заставила себя ждать. 28-летнему французу грозит крупный штраф и строгий выговор.



"Мы относимся к этому серьезно. Это вопрос частного характера, и мы разберемся с ним внутри клуба", — гласит заявление "канониров".



Добавим, этот инцидент может только приблизить Лакасетта к уходу из "Арсенала". Переговоры сторон о новом контракте давно находятся в тупике, а действующее соглашение Лакасетта, которого связывают с отъездом в "Атлетико", истекает через два года.