Руни считает, что увольнение Ван Галя из МЮ было ошибкой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что его бывший клуб слишком рано уволил Луи Ван Галя с поста главного тренера.

Напомним, "красные дьяволы" попрощались с Ван Галем в мае 2016, на следующий день после победы в финале Кубка Англии.



Впрочем, решение уволить Ван Галя было принято раньше — вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд начал договариваться с Жозе Моуриньо, приглашенным на место Луи, задолго до окончания сезона, чем нанес смертельную обиду голландскому специалисту.



Руни убежден, что "Юнайтед" смог бы прибавить, если бы Ван Галь остался на своем посту. Уэйн считает Луи лучшим наставником в своей карьере и тем, кто вдохновил его на тренерскую работу.



"Я был опустошен, когда Луи уволили. Для меня было абсолютным удовольствием работать с ним. Мы должны были оставить его на третий сезон. Мы стали бы гораздо сильнее".



Я чувствовал, что ситуация налаживается, и игроки начали понимать его видение. За эти два года я познал больше, чем у любого другого тренера".



"Именно поэтому я всегда буду благодарен ему. Не только за то, что он сделал меня капитаном, но также за все его доверие и веру в меня".



"У нас и так была не самая лучшая команда в лиге, а справиться с травмами 12 игроков мы просто не могли".



"Наш сильнейший стартовый состав был достаточно хорош, чтобы сражаться за попадание в топ-4, однако из-за травм мы оказались в беде — у нас не было того запаса прочности в составе, как в предыдущие годы".



"То было хорошее время для меня, потому что я решил, что хочу стать тренером. На мой взгляд, я получил бесценный опыт, работая с Луи, потому что я столь многому научился. О лучшем невозможно и мечтать", — сообщил Руни Daily Mirror.