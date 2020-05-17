Чеферин обещает доиграть еврокубки в августе

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность, что розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы завершатся в августе.

Напомним, европейский футбольный сезон был остановлен в марте пандемией коронавируса. В стремлении доиграть оставшиеся матчи УЕФА пошел на ряд кардинальных мер, включая перенос на следующий год Евро-2020.



Чеферин ожидает, что 80 процентов европейских лиг полностью завершат сезон. После этого УЕФА займется еврокубками.



"У нас уже есть план, но мы должны дождаться, пока исполком УЕФА утвердит даты. Я могу сказать что европейский сезон, если не случится неожиданностей, будет завершен в августе".



"Учитывая текущее положение вещей, я уверен, что мы сможем завершить европейский сезон, включая турниры УЕФА".



"Думаю, большинство лиг доиграют сезон. Если кто-нибудь этого не сделает, это их решение. Но им все равно придется играть квалификационные матчи, чтобы попасть в еврокубки", — сообщил Чеферин beIN Sports.