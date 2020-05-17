Брюс не верит, что сезон возобновится до конца июня
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает невозможным возобновление сезона в июне.
Как известно, Премьер-Лига хочет начать играть матчи 12 или 19 июня. При этом уже в понедельник клубы должны проголосовать за возвращение к тренировкам небольшими группами.
Однако Брюс считает, что отведенного времени будет мало, чтобы игроки успели набрать форму.
"Мы выслушали их и, учитывая меры предосторожности, сможем вернуться к работе и перейти к фазе один. Сможем ли мы затем перейти к фазе, когда все игроки будут на поле вместе? Мы пока не знаем".
"В фазе один упор будет сделан на физическую готовность. Мы будем работать группами по четыре-пять человек. Давайте посмотрим, как пойдет дело".
"Нам нужно достаточно времени, чтобы привести игроков в форму, иначе они посыплются как карточный домик".
"Большинство тренеров обеспокоены этим. Нам нужно минимум шесть недель. Я не представляю, как мы сможем играть матчи до конца июня", — сообщил Брюс The Telegraph.
17.05.2020 15:00
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