"Ювентус" сделал запрос насчет Рауля Хименеса
"Ювентус" проявил интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу.
После своего перехода из "Бенфики" в июне 2018 Хименес забил 26 голов в 67 матчах Премьер-Лиги. Рауль демонстрирует стабильную результативность, помогая "волкам" успешно выступать на внутренней и европейской аренах.
Своей игрой мексиканец, на прошлой неделе отметивший 29-летие, заинтересовал некоторые большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", хотя для "красных дьяволов" он не является приоритетной целью.
А теперь, утверждает The Times, в борьбу за Хименеса вступил "Ювентус". Чемпионы Серии А уже сделали свой запрос насчет Рауля в преддверии открытия летнего трансферного окна.
17.05.2020 14:00
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