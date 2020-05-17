Руни считает, что в Англии спешат с возвращением футбола

Ветеран "Дерби" Уэйн Руни считает, что Премьер-Лига и Футбольная Лига спешат с возобновлением сезона.

Напомним, британское правительство разрешило профессиональному спорту вернуться после 1 июня, пускай и без зрителей.



Например, Премьер-Лига планирует возобновить свой сезон 12 или 19 июня, однако Руни не понимает, как это возможно, если игроки даже не могут полноценно тренироваться.



"Я отчаянно хочу снова тренироваться и играть, но меня не покидает ощущение, что в Англии чересчур спешат с возвращением футбола".



"Наше правительство говорит, что люди могут вернуться к работе, только если будут соблюдать социальную дистанцию на рабочих местах, а в футболе это невозможно".



"Так что я не понимаю этого: пока правительство не разрешит физический контакт, мы не сможем тренироваться или готовиться к матчам должным образом", — сообщил Руни The Times.