"Астон Вилла" не снизит цену за Грилиша, если вылетит

"Астон Вилла" не будет снижать цену за своего капитана Джека Грилиша, даже если покинет Премьер-Лигу.

Несмотря на внезапно грянувший экономический кризис, Грилиш остается целью для "Манчестер Юнайтед" на ближайшее окно. Более того, "красные дьяволы" уже начали подготовительную работу к этому трансферу.



Прямо сейчас "вилланы" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, отставая на два очка от спасительного места, хотя имеют матч в запасе относительно конкурентов по подвалу таблицы.



На "Олд Траффорд" надеялись, что возможный вылет "Астон Виллы" упростит и удешевит приобретение Грилиша, который явно перерос команду Дина Смита.



Однако Daily Mirror утверждает, что бирмингемский клуб потребует 80 миллионов фунтов за 24-летнего полузащитника, даже если вылетит в Чемпионшип.



Нынешние владельцы "Астон Виллы" Нассеф Саварис и Уэс Эденс имеют доступ к капиталу в 12 млрд. фунтов, а потому будут готовы поддержать свой клуб при необходимости, не устраивая распродажу звезд по бросовой цене.



При этом цена в 80 млн. фунтов взята "вилланами" неслучайно. Аутсайдер ориентируется на переход защитника Харри Магуайра из "Лестера" в "Юнайтед" прошлым летом — как раз за указанную сумму.