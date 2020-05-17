Салах отказал "Реалу" в 2018 году

Бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что нападающий Мохамед Салах мог уйти в "Реал" уже после одного сезона в "Ливерпуле".

Салах блестяще провел свой дебютный сезон за "Ливерпуль", куда он перебрался летом 2017 из "Ромы". Мохамед наколотил 44 гола за "красных" во всех соревнованиях, получил "Золотую бутсу" Премьер-Лиги и был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



Заключительный матч того сезона обернулся для Салаха большим разочарованием, потому что Мохамед получил травму в финале Лиги Чемпионов против "Реала", а "красные" уступили трофей.



Еще до того финала "Реал" сделал Салаху свое предложение, однако Мохамед сохранил верность "Ливерпулю", с которым спустя год все же выиграл Лигу Чемпионов, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



"Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный сбор в Швейцарии (в марте 2018). Там я поговорил с Салахом, и он сказал мне, что "Реал" сделал ему предложение".



"Это было очень хорошее предложение, но Салах обсудил его со мной и с мистером Купером, а затем решил остаться в "Ливерпуле", потому что ему было комфортно там", — сообщил Рамзи OnTime Sports.