Барнс: "Большие звезды не пойдут в "Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что "Манчестер Юнайтед" в своем нынешнем состоянии не является привлекательным клубом для игроков мирового уровня.

По ходу этого сезона "красные дьяволы" обрели некоторую стабильность и на момент вынужденной паузы занимали пятое место в Премьер-Лиге.



Однако Барнс считает, что следующий шаг "Юнайтед" должен сделать за счет работы с имеющимися игроками, а не за счет трансферов, потому что большие звезды не пойдут к "дьяволам" — как не шли в "Ливерпуль" 10 лет назад.



"В случае с "Юнайтед" вопрос не в том, сколько игроков им нужно купить, а больше в том, игроков какого уровня они могут заманить к себе".



"К примеру, 10 лет назад "Ливерпуль" покупал игроков в большом количестве, но никто из них не сделал команду хоть сколько-нибудь сильнее, и это не были хорошие покупки на будущее".



"Учитывая ситуацию "Юнайтед", он не в том положении, чтобы покупать игроков желаемого уровня, потому что такие игроки не захотят перейти к ним. Им стоит больше сосредоточиться на имеющихся игроках и на их улучшении".



"У них есть кое-какие хорошие игроки вроде Поля Погба, Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша, однако они должны быть уверены, что внутри клуба и команды найдена правильная гармония".



"Я могу сказать, что "Юнайтед" нужно покупать игроков мирового уровня, но такие игроки не пойдут к ним, учитывая текущее положение клуба".



"Сперва им нужно обрести гармонию внутри команды, как это случилось в "Ливерпуле", но пока этого нет", — цитирует Барнса Goal.