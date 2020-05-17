Барнс: "Большие звезды не пойдут в "Юнайтед"
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что "Манчестер Юнайтед" в своем нынешнем состоянии не является привлекательным клубом для игроков мирового уровня.
По ходу этого сезона "красные дьяволы" обрели некоторую стабильность и на момент вынужденной паузы занимали пятое место в Премьер-Лиге.
Однако Барнс считает, что следующий шаг "Юнайтед" должен сделать за счет работы с имеющимися игроками, а не за счет трансферов, потому что большие звезды не пойдут к "дьяволам" — как не шли в "Ливерпуль" 10 лет назад.
"В случае с "Юнайтед" вопрос не в том, сколько игроков им нужно купить, а больше в том, игроков какого уровня они могут заманить к себе".
"К примеру, 10 лет назад "Ливерпуль" покупал игроков в большом количестве, но никто из них не сделал команду хоть сколько-нибудь сильнее, и это не были хорошие покупки на будущее".
"Учитывая ситуацию "Юнайтед", он не в том положении, чтобы покупать игроков желаемого уровня, потому что такие игроки не захотят перейти к ним. Им стоит больше сосредоточиться на имеющихся игроках и на их улучшении".
"У них есть кое-какие хорошие игроки вроде Поля Погба, Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша, однако они должны быть уверены, что внутри клуба и команды найдена правильная гармония".
"Я могу сказать, что "Юнайтед" нужно покупать игроков мирового уровня, но такие игроки не пойдут к ним, учитывая текущее положение клуба".
"Сперва им нужно обрести гармонию внутри команды, как это случилось в "Ливерпуле", но пока этого нет", — цитирует Барнса Goal.
17.05.2020 09:00
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