"Юнайтед" готов побороться за Шкриниара

"Манчестер Юнайтед" готов побороться за центрального защитника "Интера" Милана Шкриниара, который, вероятно, будет продан в ближайшее трансферное окно.

Источник Daily Mirror в Италии подтверждает, что Шкриниару было разрешено покинуть "Сан-Сиро". "Интер" согласен отпустить своего ведущего защитника за сумму около 52.5 млн. фунтов, хотя пока никто не выразил готовность заплатить более 40 млн. плюс бонусы.



В прошлом Милана связывали с переходом в "Манчестер Сити" и "Барселону", однако на сей раз главными претендентами на 25-летнего словака будут "Юнайтед" и "Реал".



"Юнайтед" видит в Шкриниаре идеального партнера для Харри Магуайра, который был приглашен прошлым летом из "Лестера" за 80 млн. футов, тогда как "Реал" рассматривает Милана в качестве преемника для 34-летнего Серхио Рамоса.



Шансы "красных дьяволов" заполучить Шкриниара, чей контракт рассчитан до июня 2023, во многом зависят от попадания в Лигу Чемпионов.