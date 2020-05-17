Лакасетт снова балуется "веселящим газом"

У нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта могут возникнуть серьезные проблемы после того, как он был замещен употребляющим "веселящий газ", хотя ранее уже был предупрежден клубом насчет этого.

В декабре 2018 Лакасетт уже столкнулся с неприятностями, когда вместе со своими одноклубниками Шкодраном Мустафи, Сеадом Колашинацом, Маттео Гендузи, Генрихом Мхитаряном Месутом Озилом и Пьер-Эмериком Обамеянгом закатил бурную вечеринку с шампанским, водкой и "веселящим газом".



Тогда провинившиеся футболисты были строго-настрого предупреждены клубом, однако на Лакасетта, зарабатывающего 185 тысяч фунтов в неделю, это не подействовало.



Спустя 18 месяцев Александр решил снова побаловать себя оксидом азота, заскучав в самоизоляции. В распоряжении издания Daily Star оказалось видео, на котором 28-летний француз под рэп-музыку вдыхает содержимое воздушных шариков у себя дома.



"Сижу дома, расслабляюсь и дую шарики", — таким комментарием Лакасетт сопроводил видео, которое разослал своим друзьям.



Теперь у Лакасетта могут возникнуть серьезные проблемы с главным тренером Микелем Артетой и боссами "Арсенала", особенно учитывая повторный характер нарушения.



Добавим, что формально "веселящий газ" не запрещен в Британии, однако его употребление связано со множеством негативных эффектов на организм, включая внезапную смерь — в стране зафиксировано минимум 17 таких случаев.



