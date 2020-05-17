Дуайт Макнил: потерянный наследник Гиггза

Вингер "Бернли" Дуайт Макнил проводит свой лучший сезон в карьере и в скором времени может вернуться в родной "Манчестер Юнайтед", отчисливший его из академии в 14-летнем возрасте. Сейчас Дуайт — незаменимый игрок "Бернли", несмотря на то, что ему только зимой исполнится 21 год.

В настоящее время "Бернли" занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, уйдя на карантин всего в четырех очках от расположившегося на шестом месте "Вулверхэмптона". У команды Шона Дайча есть отличная возможность снова финишировать в топ-10, а при благоприятном стечении обстоятельств — даже побороться за путевку в Лигу Европы, где команда уже играла недавно.



Говоря о сильных сторонах "кларетовых", в первую очередь хочется похвалить защитную прочность связки Бен Ми-Джеймс Тарковски или физическую силу и результативность форвардов Эшли Барнса и Криса Вуда, но есть другой игрок, который, возможно, оказал еще большее влияние на результаты "Бернли".



В последний день сезона 2017/18 Дуайт Макнил дебютировал в качестве игрока, вышедшего на замену, в матче "Бернли" с "Борнмутом", и с тех пор практически все время был регулярным игроком основы "кларетовых" — команды, в которой в последние годы выступало не так уж много молодых игроков.



20-летний вингер в этом сезоне провел все 29 матчей в составе "Бернли", что удалось в команде Шона Дайча только четырем игрокам — ему, а также голкиперу Нику Поупу и защитникам Ми с Тарковски. Также Макнил не просто был регулярным игроком основы, но и одним из лучших по статистике. Макнил создал в этом сезоне 43 голевые возможности для партнеров — больше, чем кто-либо в "Бернли". Кроме того, он лучший в клубе по количеству успешных обводок и четвертый во всей лиге в этом сезоне по числу точных кроссов. Шесть из его 10 результативных передач в Премьер-Лиге — это именно кроссы.



Также Макнил является самым молодым игроком в Премьер-Лиге, отыгравшим на данный момент все матчи сезона, а его суммарные 2534 минуты игрового времени — это третий результат среди игроков до 21 года. Только у Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля" и Деклана Райса из "Вест Хэма" больше игрового времени среди игроков U-21, но оба ни на год старше Дуайта.



Понятное дело, что, будучи регулярным игроком основы крепкого клуба Премьер-Лиги, Макнил вызывается в молодежную сборную Англии, а с некоторых пор его активно связывают с "Манчестер Юнайтед" — клубом, за который Дуайт болеет до сих пор, несмотря на то, что в возрасте 14 лет ему пришлось покинуть академию "красных дьяволов".



Но сейчас Дуайт — игрок "Бернли", и с учетом того, как крепко он стоит на ногах, он и его отец, поигравший на позиции форварда в ряде клубов Футбольной Лиги, вряд ли будут спешить с переходом в большой клуб. Будучи ребенком, Дуайт наблюдал за карьерой отца, поигравшего в "Стелибридж Селтике", "Хайде", "Ранкорне", "Макклсфилде" и "Стокпорте", что вынуждало семейство Макнилов регулярно переезжать.



Дуайт: "С самого раннего возраста я лишь хотел смотреть футбол. Особенно когда играл мой отец. По словам моей мамы, однажды в Ранкорне, пожилая пара изумилась насколько спокойный у нее сынишка, когда она взяла меня в возрасте трех лет на игру отца. "Он весь в игре, он очень любит футбол", — ответила она".



Дуайт Макнил до сих пор живет с родителями и делит комнату с братом-подростком, с которым вингер "Бернли" регулярно рубится в компьютерные игры, избегая выполнения домашней работы. Отец Дуайта в шутку жалуется, что его сыновья совершенно не помогают ему и маме по дому, но с другой стороны он рад, что сын сосредоточен на футболе и сумел продвинуться намного дальше в своей карьере, чем он. Впрочем, в семейном музее рядом с футбольной формой сборной Англии U-21 и другими реликвиями Дуайта есть и футболка "Макклсфилда", в которой Мэтт Макнил играл в Кубке Англии против "Челси", а также медаль победителя плей-офф на "Уэмбли", выигранная со "Стокпортом".



Естественно, Макнил-старший, сделал все возможное, чтобы помочь сыну реализовать свои амбиции и стать профессиональным футболистом. "Он поддерживал бы меня во всем, что бы я ни выбрал, но думал я только о футболе", — говорит Дуайт. "Если честно, я вообще не понимаю, чем бы я еще мог заниматься, но когда решение было принято, родители поддерживали меня до конца, а папа оказал мне огромную помощь".



"Там, где мы жили, был парк с огороженной площадкой. Мы проводили там все время и выполняли специальные тренировки. Много технических вещей, финтов, много голов. Мы работали над моим приемом мяча, так как дриблинг всегда был моей сильной стороной, а вот играть в одно касание, нужно было учиться".



"Папа посоветовал мне наблюдать за игроками, которые способны уходить от защитников за счет скорости и техники, и сказал, что самое важное — быть на ты с мячом, работать с ним одним касанием. Это действительно ключевое качество на поле — особенно в тех стесненных условиях клетки, в которых мы занимались и проводили тренировки дома".



Моделью идеального игрока для Дуайта был Райан Гиггз. "Раньше я смотрел на все, что он делал", — говорит он. "Его обводки, кроссы, прострелы, лидерские качества и голы — все это впечатляло. В любом случае я был фанатом "Юнайтед", как и мой брат Бэйли, но если он часто менял футболки с фамилиями после каждой дорогой покупки МЮ, то у меня был только один кумир — Райан Гиггз".







Несмотря на то, что Макнил провел девять лет в молодежных командах "Манчестер Юнайтед", ему так и не удалось встретиться с Гиггзом. Политика клуба такова, что игроки молодежного состава держатся в строгом отдалении от основы, а к основе в "Юнайтед" Дуайт так и не подобрался. Заметили же его в возрасте пяти лет, когда Дуайт занимался в спортивной школе около "Олд Траффорд", в которой его родители платили по 10 фунтов за двухчасовое занятие.



"Сначала к нам подошли скауты "Болтона", но родители сказали, что я еще слишком молод, чтобы ездить в другой город. Затем, когда проявил интерес "Юнайтед", они были готовы принять приглашение, так как это клуб совсем другого уровня с качественной академией. Я был в "Юнайтед" до 14 лет, а затем меня отпустили. Клуб ничего не сказал мне, они просто связались с родителями. Очевидно, что я был разочарован и немного обижен, потому что я мечтал играть на таком высоком уровне и доказать, что могу добиться большего, чем отец. Но очень быстро вмешался "Бернли" и предложил мне шестинедельный просмотр, после которого я уже не оглядывался назад".



"Здесь много игроков, которые прошли то же самое, что и я. Теперь я старше и вижу, что иногда такие вещи нужны, чтобы ты стал сильнее. У всех случаются разочарования и неудачи, но я могу точно сказать, что с того момента, как я попал в "Бернли", я стал требовательнее к себе, так как это был мой последний шанс".



Свой шанс Дуайт Макнил использовал блестяще. Сейчас он относится к числу самых прогрессирующих молодых игроков в Премьер-Лиге, и все чаще говорят о том, что вскоре "Манчестер Юнайтед" исправит свою ошибку и вернет своего воспитанника. Впрочем, Макнил комфортно чувствует себя в команде Шона Дайча. "Здесь все крепко стоят на земле и со всеми обращаются одинаково — у нас действительно хороший командный дух. Я самый младший в основном составе, примерно на четыре-пять лет младше большинства игроков, но чувствую себя очень комфортно. У нас хороший коллектив, где все ладят друг с другом. Я чувствую себя частью семьи".



Настоящая семья Макнила также в восторге от его пребывания в "Бернли". "Конечно. Мой отец приходит на каждую игру, где бы она ни была. Забавно, но моя мама не очень любила футбол, когда познакомилась с отцом, но теперь просто привыкла к нему".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru