Лингард уверен, что "Юнайтед" не растеряет свою форму

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что его команда сохранит свою форму, которую демонстрировала до непредвиденной остановки сезона.

На протяжении нескольких недель до остановки сезона в марте "Юнайтед", воодушевленный Бруну Фернандешем, демонстрировал едва ли не лучший футбол в Премьер-Лиге, сократив отставание от четвертого места до трех очков.



Кажется, что пауза случилась очень не вовремя для "красных дьяволов", однако Лингард и партнеры упорно работают, чтобы сохранить набранный ход.



"У меня есть ощущение, что мы сможем продолжить с того, где остановились".



"Я много разговариваю с парнями, и каждый упорно тренируется. Все мы следуем одной тренировочной программе, все мы готовы и с нетерпением ждем возобновления сезона. Это медленный процесс".



"Мы должны продолжать работать и поддерживать себя в форме, чтобы после сигнала мы могли мощно стартовать и продолжить начатое", — цитирует Лингарда ESPN.