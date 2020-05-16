Грин: "Кепа не может думать, что переживет Лэмпарда"

Экс-игрок "Челси" Роберт Грин заявил, что голкипер "синих" Кепа Аррисабалага не может думать, что продержится в клубе дольше главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Летом 2018 Кепа обошелся "Челси" в 71 миллионов фунтов, и по сей день оставаясь самым дорогим голкипером в мире.



Однако игра Аррисабалаги, особенно в этом сезоне, далеко не всегда соответствует его ценнику. В конце января Лэмпард даже усадил Кепу в запас, а в прессе поползли слухи, что "синие" собираются купить другого голкипера — вроде Дина Хендерсона, блистающего в составе "Шеффилд Юнайтед".



Грин отлично понимает, с какими сложностями столкнулся Кепа, но предупреждает, что Кепа должен подчиниться Лэмпарду и адаптироваться, если хочет играть за "Челси".



"Мы говорим, что Дин Хендерсон мог бы стать отличной инвестицией на будущее, потому что ему 23 года. Но Кепе 25, и это не так, что он в миллионах миль позади".



"В то же время из-за ценника мы ожидаем от него чуть больше. Это первое, что приходит в голову, но Кепа не является законченным продуктом, и это было ясно с самого начала".



"Нечто такое должно было однажды случиться. Ты сходишь с трапа самолета в пятницу, прилетев откуда-нибудь вроде Белоруссии, а в воскресенье днем тебе играть снова. Это так утомительно, так тяжело, и он впервые столкнулся с этим".



"В этом сезоне они выступают в Лиге Чемпионов, где давление еще выше. Возможно, он становится уязвим из-за того, что они играют в более открытый футбол и мене компактны, чем в прошлом году".



"Когда он вернулся в стартовый состав, то стал лучшим игроком матча против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. Если бы не эти несколько матчей, думаю, мы могли бы подумать, что его уход реален".



"В любом случае "Челси" будет и дальше доверять Лэмпарду. И если прежде игроки с долгосрочными контрактами могли подумать "я переживу тренера", то с Фрэнком этому не бывать", — сообщил Грин BBC.