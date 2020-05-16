Клопп уверен, что команды Премьер-Лиги смогут играть без зрителей

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что команды Премьер-Лиги приспособятся к игре без зрителей.

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба этого сезона, факт в том, что футбольные фанаты не вернутся на стадионы еще несколько месяцев.



Некоторые прогнозы даже говорят о том, что весь следующий сезон может пройти при пустых трибунах, поскольку вакцина от коронавируса едва ли появится раньше середины 2021 года.



Учитывая это, Клопп призывает своих коллег принять новые реалии и не ждать, пока все вернется в норму.



"Все мы начинали играть в футбол без зрителей, и мы полюбили эту игру не из-за атмосферы на стадионе".



"В то же время мы привыкли к зрителям, и мы знаем, что настоящий футбол — это футбол со зрителями, но пока что мы не можем играть таким образом в течение нескольких месяцев. Надеюсь, несколькими месяцами все и ограничится, но футбол в любом случае остается удивительной игрой".



"Я правда надеюсь, что у Германии все получится, и в какой-то момент мы в Англии тоже сможем возобновить сезон", — сообщил Клопп BBC.