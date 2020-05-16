Ришарлисон: "Лучше отсидеться дома, чем играть без зрителей"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что предпочитает отсидеться дома, чем играть в футбол без зрителей.

В субботу Бундеслига стала первой европейской лигой, которая вышла с каникул, вызванных пандемией коронавируса. Вскоре ее примеру надеются последовать другие, включая Премьер-Лигу, ориентиром для которой является 12 или 19 июня.



Если английский сезон возобновится, то совершенно точно — без зрителей, и это печалит Ришарлисона.



"Все сидят по домам. Я не думаю, что мы сможем играть на закрытых стадионах. Ты получаешь удовольствие от футбола в том числе благодаря фанатам. Мы очень рассчитываем на них".



"Играть без них не получится. Поэтому я бы предпочел отсидеться дома, обезопасив себя".



"Когда фанатов нет, ты не можешь с ними отпраздновать, хотя это часть игры. Ты не можешь забить гол, обнять их и получить желтую карточку. Так что это немного сложно. Давайте посмотрим, что будет дальше".



"Похоже, что в Премьер-Лиге хотят, чтобы мы тренировались в масках. Но давайте подождем. Надеюсь, они примут решение, которое не вызовет у нас большой тревоги", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.