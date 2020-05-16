Ришарлисон: "Лучше отсидеться дома, чем играть без зрителей"
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что предпочитает отсидеться дома, чем играть в футбол без зрителей.
В субботу Бундеслига стала первой европейской лигой, которая вышла с каникул, вызванных пандемией коронавируса. Вскоре ее примеру надеются последовать другие, включая Премьер-Лигу, ориентиром для которой является 12 или 19 июня.
Если английский сезон возобновится, то совершенно точно — без зрителей, и это печалит Ришарлисона.
"Все сидят по домам. Я не думаю, что мы сможем играть на закрытых стадионах. Ты получаешь удовольствие от футбола в том числе благодаря фанатам. Мы очень рассчитываем на них".
"Играть без них не получится. Поэтому я бы предпочел отсидеться дома, обезопасив себя".
"Когда фанатов нет, ты не можешь с ними отпраздновать, хотя это часть игры. Ты не можешь забить гол, обнять их и получить желтую карточку. Так что это немного сложно. Давайте посмотрим, что будет дальше".
"Похоже, что в Премьер-Лиге хотят, чтобы мы тренировались в масках. Но давайте подождем. Надеюсь, они примут решение, которое не вызовет у нас большой тревоги", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.
16.05.2020 21:00
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Последние комментарии:
сейчас вылезут кожан и безвиз и свяжут эту новость с ливерпулем. ждемс.
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заебись логика..сидеть дома нихуя ни делать и получать по 50-100 000 фунтов в неделю оправдываясь заботой о близких . Ну это персонаж понятен - ивертон из жопы уже давно не вылазит..чёрные ублюдки ноют что их много умирает..так они после отмены рабства особо и не стремились зарабатывать деньги...Лишить нахер зарплаты и пусть сидят дома тупеют и жырееют.. и в чемпионшип всех абосранцев хитрожопых.
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У типа в голове извилин нет совершенно. Он даже не понимает, что футбол - его профессия, а не хобби, и у него есть обязанности. Футболисты, зачастую, - взрослые дети.
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Получается и следующий сезон тоже пропускаем? Тогда вообще надо лишать их заработной платы
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