Ришарлисон: "Лучше отсидеться дома, чем играть без зрителей"

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что предпочитает отсидеться дома, чем играть в футбол без зрителей.

В субботу Бундеслига стала первой европейской лигой, которая вышла с каникул, вызванных пандемией коронавируса. Вскоре ее примеру надеются последовать другие, включая Премьер-Лигу, ориентиром для которой является 12 или 19 июня.

Если английский сезон возобновится, то совершенно точно — без зрителей, и это печалит Ришарлисона.

"Все сидят по домам. Я не думаю, что мы сможем играть на закрытых стадионах. Ты получаешь удовольствие от футбола в том числе благодаря фанатам. Мы очень рассчитываем на них".

"Играть без них не получится. Поэтому я бы предпочел отсидеться дома, обезопасив себя".

"Когда фанатов нет, ты не можешь с ними отпраздновать, хотя это часть игры. Ты не можешь забить гол, обнять их и получить желтую карточку. Так что это немного сложно. Давайте посмотрим, что будет дальше".

"Похоже, что в Премьер-Лиге хотят, чтобы мы тренировались в масках. Но давайте подождем. Надеюсь, они примут решение, которое не вызовет у нас большой тревоги", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.


Метки Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2020 21:00

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  1. sssuso 16.05.2020 21:37 # sssuso
    сейчас вылезут кожан и безвиз и свяжут эту новость с ливерпулем. ждемс.

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  2. frisby 16.05.2020 21:28 # frisby
    заебись логика..сидеть дома нихуя ни делать и получать по 50-100 000 фунтов в неделю оправдываясь заботой о близких . Ну это персонаж понятен - ивертон из жопы уже давно не вылазит..чёрные ублюдки ноют что их много умирает..так они после отмены рабства особо и не стремились зарабатывать деньги...Лишить нахер зарплаты и пусть сидят дома тупеют и жырееют.. и в чемпионшип всех абосранцев хитрожопых.

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  3. vyrentz 16.05.2020 21:23 # vyrentz
    У типа в голове извилин нет совершенно. Он даже не понимает, что футбол - его профессия, а не хобби, и у него есть обязанности. Футболисты, зачастую, - взрослые дети.

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  4. tigerpool 16.05.2020 21:05 # tigerpool
    Получается и следующий сезон тоже пропускаем? Тогда вообще надо лишать их заработной платы

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