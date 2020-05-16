Рэднапп хочет купить футбольный клуб

Английский тренер Харри Рэднапп заявил о намерении купить футбольный клуб.

Рэднапп находится без работы с 2017 года, когда он несколько месяцев провел в "Бирмингеме". 73-летний специалист не планирует снова тренировать, но хочет иметь отношение к футболу.



Таким образом, Харри решил, что лучше всего для него будет стать владельцем клуба. Правда, представители Премьер-Лиги и Чемпионшипа ему не по карману.



"Когда завершится этот карантин, я бы хотел купить футбольный клуб. Таковы моим амбиции".



"Я ориентируюсь на низший уровень — Лигу Один, Лигу Два, возможно, Национальную Лигу. Но это должен быть клуб с потенциалом".



"Я был бы счастлив сделать это и ездить на выезды по субботам в автобусе", — цитирует Рэднаппа The Sun.