Клопп: "Ливерпль" готов к возобновлению сезона"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде не нужна лучшая форма, чтобы довести начатое до конца и оформить чемпионство в Премьер-Лиге.

Как известно, отдельные игроки и тренеры скептически настроены насчет возобновления сезона в июне, считая угрозу коронавируса слишком высокой и требуя больше времени на возвращение оптимальных кондиций.

Однако Клопп не видит проблем до тех пор, пока все находятся в одинаковых условиях.

"Будут ли игроки "Ливерпуля" готовы к возобновлению сезона? Да. Послушайте, футбол — это игра, где почти каждый находится в одинаковой ситуации. Мы играем против другой команды".

"Наша форма не должна быть лучше, чем когда-либо, она просто должна быть как можно лучше, и это одинаково для всех команд. Когда бы мы ни начали, у всех будет одинаковое количество времени".

"Мы постараемся, чтобы наше состояние было как можно лучше, а дальше будем это использовать", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 16.05.2020 20:00 # frisby
    всё чётко и по делу. нехуй абсыкацца. Кто не хочет играть пусть писдует в чемпионшип.

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  2. liverbro 16.05.2020 19:53 # liverbro
    Ёбырь

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  3. januzaj00 16.05.2020 19:13 # januzaj00
    Рототайство вступает в бой

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  4. gandalf 16.05.2020 19:09 # gandalf
    рот клопа готов к работе

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  5. liverpo0ol 16.05.2020 19:07 # liverpo0ol
    ЁБАРЬ СРИТИ!!!

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  6. electric 16.05.2020 19:06 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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