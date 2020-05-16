Клопп: "Ливерпль" готов к возобновлению сезона"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде не нужна лучшая форма, чтобы довести начатое до конца и оформить чемпионство в Премьер-Лиге.
Как известно, отдельные игроки и тренеры скептически настроены насчет возобновления сезона в июне, считая угрозу коронавируса слишком высокой и требуя больше времени на возвращение оптимальных кондиций.
Однако Клопп не видит проблем до тех пор, пока все находятся в одинаковых условиях.
"Будут ли игроки "Ливерпуля" готовы к возобновлению сезона? Да. Послушайте, футбол — это игра, где почти каждый находится в одинаковой ситуации. Мы играем против другой команды".
"Наша форма не должна быть лучше, чем когда-либо, она просто должна быть как можно лучше, и это одинаково для всех команд. Когда бы мы ни начали, у всех будет одинаковое количество времени".
"Мы постараемся, чтобы наше состояние было как можно лучше, а дальше будем это использовать", — сообщил Клопп BBC.
16.05.2020 19:00
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всё чётко и по делу. нехуй абсыкацца. Кто не хочет играть пусть писдует в чемпионшип.
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Ёбырь
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Рототайство вступает в бой
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рот клопа готов к работе
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ЁБАРЬ СРИТИ!!!
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КНЯЗЬ!!!
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