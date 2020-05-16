Клопп: "Ливерпль" готов к возобновлению сезона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде не нужна лучшая форма, чтобы довести начатое до конца и оформить чемпионство в Премьер-Лиге.

Как известно, отдельные игроки и тренеры скептически настроены насчет возобновления сезона в июне, считая угрозу коронавируса слишком высокой и требуя больше времени на возвращение оптимальных кондиций.



Однако Клопп не видит проблем до тех пор, пока все находятся в одинаковых условиях.



"Будут ли игроки "Ливерпуля" готовы к возобновлению сезона? Да. Послушайте, футбол — это игра, где почти каждый находится в одинаковой ситуации. Мы играем против другой команды".



"Наша форма не должна быть лучше, чем когда-либо, она просто должна быть как можно лучше, и это одинаково для всех команд. Когда бы мы ни начали, у всех будет одинаковое количество времени".



"Мы постараемся, чтобы наше состояние было как можно лучше, а дальше будем это использовать", — сообщил Клопп BBC.