Ламберт отговаривает Санчо от перехода в "Юнайтед"

Главный тренер "Ипсвича" Пол Ламберт посоветовал вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо дважды подумать, прежде чем уходить в "Манчестер Юнайтед".

Санчо блестяще проводит этот сезон, забив 17 голов и отдав 18 результативных передач с учетом всех соревнований, и является целью номер один для "Юнайтед" на летнее окно, хотя пандемия корнавируса ставит под угрозу этот трансфер.



Будучи игроком, Ламберту довелось выступать в Дортмунде, поэтому Пол предупреждает, что Санчо может многого лишиться, если уйдет в "Юнайтед".



"Санчо и так находится в одном из крупнейших клубов мира, который собирает более 80 тысяч зрителей на каждый матч чемпионата".



"Так что парню, возможно, придется принять большое решение. "Боруссия" — особенный клуб, и ты осознаешь это, только когда ушел".



"Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире, но разве атмосфера на "Олд Траффорд" так же хороша, как на "Вестфаленштадион"? Ответ "нет".



"Он должен спросить себя, подойдет ли он этим игрокам, если покинет "Боруссию". Продолжит ли он прогрессировать? "Боруссия" будет в Лиге Чемпионов, тогда как насчет "Юнайтед" мы пока не уверены".



"Если он вернется на родину, это должно быть из-за футбола или семейных причин, но никак не из-за денег", — цитирует Ламберта Daily Mirror.