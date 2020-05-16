Виллиан отрицает, что встречался с Моуриньо

Вингер "Челси" Виллиан опроверг слухи о том, что он ведет переговоры о своем переходе в "Тоттенхэм".

Недавно в прессе появились слухи, что Виллиан встречался с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо, с которым они вместе провели несколько лет на "Стэмфорд Бридж".



Сообщалось, что Виллиан очень близок к переходу в "Тоттенхэм" свободным агентом грядущим летом, однако 31-летний бразилец это отрицает.



"Я был удивлен, когда увидел новости. Я сказал: "Откуда люди это взяли?" Потому что я не разговаривал с ним, даже по телефону, как и не встречался с ним, и уж точно не бывал у него дома".



"Так что эти новости — неправда. Я не встречался с ним. Конечно, у меня хорошие отношения с ним, мы иногда общаемся. Но в последнее время, честно, я никак не контактировал с Моуриньо", — сообщил Виллиан Globo Esporte.