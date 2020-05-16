Сон возвращается в Лондон

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин возвращается в Лондон и со следующей недели будет готов приступить к тренировкам.

Эта пауза, вызванная пандемией коронавируса, позволила Сону не только восстановиться после операции на сломанной руке, но и пройти обязательный трехнедельный курс в южнокорейской армии.

27-летний футболист блестяще исполнил свою воинскую обязанность, получив диплом как один из пяти лучших солдат своего класса.

Как сообщает The Telegraph, уже сегодня Сон прилетает в Лондон. В соответствии с правилами британского правительства и Премьер-Лиги, нападающему "шпор" не придется садиться на карантин — только если его тест на COVID-19 не даст положительный результат.

Это означает, что уже на следующей неделе Сон сможет приступить к индивидуальным тренировкам на базе "Тоттенхэма". Групповые же занятия все еще нуждаются в зеленом свете со стороны Премьер-Лиги.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2020 16:00

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  1. scouser2005 16.05.2020 16:32 # scouser2005
    А чей он сон? Вот Эриксон - сын Эрика, Ларссон - сын Ларса.. А этот чей?

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