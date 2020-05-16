Эмери: "Мне не хватало словарного запаса"

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на претензии насчет своего владения английским языком.

За полтора года работы в лондонском клубе Эмери так и не добился того, чтобы свободно изъясняться на английском. Порой Унаи было очень тяжело выразить свои мысли словами — по слухам, даже игроки "Арсенала" его не всегда понимали.



А фраза "добрый вечер" в произношении Эмери ("good ebening" — искаженное от "good evening") и вовсе стала интернет-мемом, и такую нетерпимость к своему произношению Унаи связывает с плохими результатами.



"Во второй год я улучшил свой английский, но ты приходишь на пресс-конференцию, и тебе задают 10 вопросов про то, что вы неважно играете. Ты отвечаешь на первые два, но объяснить то же самое по оставшимся восьми просто не хватает словарного запаса".



"Конечно, английский язык — не родной для меня, но я всегда говорю одно и то же: у нас в Испании работал Джон Тошак, он не говорил хорошо по-испански, но его можно было понять, и это было забавно".



"Майкл Робинсон был великолепным переводчиком, мы обожали его слушать. Он никогда не говорил идеально по-испански, но мы принимали его с его акцентом и очень его любили".



"Конечно, когда я говорил "good ebening", это должно было звучать "good evening". Мне нужно улучшить свое произношение, чтобы это было больше похоже на "good evening", чем "good ebening".



"Но когда я говорил "good ebening" после хорошего результата, это было шуткой, а когда после поражения, это было позором", — цитирует Эмери Daily Mail.



